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Новини ТСН онлайн 12:00 11 липня. Наслідки обстрілів, мирні перемовини і прощання з лікарями

Новини ТСН онлайн 12:00 11 липня. Наслідки обстрілів, мирні перемовини і прощання з лікарями

Не змогли відмовити в присутності Зеленського! “Подарунки” від НАТО

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Новини України та світу станом на 12:00, 11 липня 2024 року, в огляді ТСН

    

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