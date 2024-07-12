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Новини ТСН онлайн 12:00 12 липня. Головна ціль ракет - Старокостянтинів!

Новини ТСН онлайн 12:00 12 липня. Головна ціль ракет - Старокостянтинів!

Підпільний спиртзавод з підземним кілометровим трубопроводом!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12.00 п'ятниці, 12 липня 2024 року, в огляді ТСН

    

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