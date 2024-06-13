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Новини ТСН онлайн 12:00 13 червня. Коли F-16, російські гроші для нас, обвал рубля, потонули діти

Новини ТСН онлайн 12:00 13 червня. Коли F-16, російські гроші для нас, обвал рубля, потонули діти

Якою буде погода наприкінці тижня?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 четверга, 13 червня 2024 року, в огляді ТСН

    

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