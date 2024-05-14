Новини ТСН онлайн 12:00 14 травня. Новини з Харківщини, побиття в ТЦК і пошук зниклих близнючок

Новини України та світу станом на 12:00, 14 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Останні новини з Харківщини. За прикордонні селища та околиці Вовчанська точаться бої, звідти евакуюють цивільних. Харків під прицілом ворожої авіації. - Після скандалу довкола зведення фортифікацій на Харківщині усі учасники будівництва прозвітують про виконані роботи. - На Сумщині евакуюють жителів прикордонних міст Білопілля та Ворожба. - Наступний напрямок атак росіян - Сумщина: Буданов в інтерв'ю The New York Times - Скандал в одеському ТЦК. Там розслідують інцидент із побиттям дівчини. - До Києва прибув Держсекретар США Ентоні Блінкен. Яка мета візиту політика? - Лідери Німеччини та п'яти країн Європи пообіцяли Україні свою підтримку. - В Україні вшановують людей, які рятували євреїв від нацистів. Близько трьох тисяч українців Ізраїль визнав Праведниками народів світу - День донора на Київщині. Там закликають долучитися усіх небайдужих віком від 18 до 60-ти років. - Забив до смерті. Ексміністра Казахстану за жорстоке вбивство дружини засудили на 24 років. - На Волині усю ніч розшукували дворічних двійнят. У якому стані діти і чому пішли з дому?