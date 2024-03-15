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Новини ТСН онлайн 12:00 15 березня. Активні бойові дії вже в Росії!

Новини ТСН онлайн 12:00 15 березня. Активні бойові дії вже в Росії!

Суми! Чотири поверхи будинку просто склалися! Людей під завалами шукають третю добу!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 п'ятниці, 15 березня

    

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