Новини ТСН онлайн 12:00 15 серпня. Ситуація на Курщині, росіяни хочуть обмін і скарб на Закарпатті

Новини України та світу станом на 12:00, 15 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Курський прорив. Україна розмірковує над створенням військових комендатур на захоплених територіях Курської області. - Росіяни ініціюють обмін полоненими. Найімовірніше, хочуть повернути захоплених на Курщині строковиків та кадирівців. - Окупанти стягують резерви на Покровський напрямок. 29 ворожих шахедів збили вночі Сили оборони України. - Одна людина загинула, 13 - дістали поранення на Херсонщині. - Ракети, авіабомби та артилерія - росіяни нищать Золочів на Харківщині. - Окупанти вдарили дроном по автомобілю парамедиків на Харківщині, загинули дві парамедикині "госпітальєрки". - Диверсанти на військовій базі в Німеччині намагались отруїти воду - Вороги й союзники незмінні. У Варшаві українці та поляки провели акцію «Полумʼя братерства». - 12-річний мотоцикліст спровокував аварію у Рівному й опинився у лікарні. - Продавав старовинне срібло - на Закарпатті затримали чоловіка, який виставив на продаж знайдений скарб. - Історія острова Зміїний - нова виставка в Одесі.