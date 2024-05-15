Новини ТСН онлайн 12:00 15 травня. Наступ на Харківщині сповільнився, а в Криму і РФ вибухало

Новини України та світу станом на 12:00, 15 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Під ворожими обстрілами низка міст України - По Харкову лише за вчора росіяни завдали 7 авіаударів. 22 людини постраждали. - Бої на Харківщині. Росіяни використовують тактику малих груп і намагаються закріпитися. - Бєлгородщина сьогодні прокинулася рано. Пропагандистські медіа заявили про 15 вибухів у селищі Дубове, загорівся приватний будинок. Окупанти провідомили про масовану ракетну атаку на Севастополь, перекривали Кримський міст. Бахкання чули у Євпаторії та Бахчисараї. - Блінкен у Києві. Чим запам'ятається візит держсекретаря США? - Готуйте ліхтарики і свічки. В усіх регіонах України запроваджують контрольовані аварійні відключення світла, заявили в Укренерго. - Арештована яхта Віктора Медведчука націоналізована і тепер на неї поширюється українська юрисдикція - 6-річна дівчинка з мамою загинули у пожежі у власній хаті в селі Диківкана на Кіровоградщині. - Потоп біля станції метро Либідська у столиці. Чи ліквідували наслідки і як змінився рух транспорту? - Вашингтон може фундаментально переглянути відносини з Грузією через ухвалення скандального закону про іноагентів. - Ігнорувати нейтральних спортсменів на Олімпіаді - це один з пунктів рекомендацій міністерства молоді та спорту. Як готується до змагань лідерка збірної України з художньої гімнастики Вікторія Онопрієнко? - У Парку історії Землі Прикарпатті розмістили по колу на величезних флагштоках 53 прапори всіх областей та обласних центрів України.