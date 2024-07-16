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Новини ТСН онлайн 12:00 16 липня. Оновлення даних, вибухи в Маріуполі і полювання на "відьму"

Новини ТСН онлайн 12:00 16 липня. Оновлення даних, вибухи в Маріуполі і полювання на "відьму"

Били, душили і погрожували закопати сусідку, бо нарекли її відьмою!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 16 липня 2024 року, в огляді ТСН 

     

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