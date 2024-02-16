Новини ТСН онлайн: 12:00 16 лютого. ПЕКЛО в Авдіївці! Про що говоритиме Зеленський у Європі?

Новини України та світу станом на 12:00, 15 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Авдіївське пекло: росіяни закидають Сили оборони України фосфорними боєприпасами та КАБами. Ворог, якого усемеро більше, намагається витіснити з міста українських захисників - Палата представників пішла на канікули: чи є в України шанс отримати допомогу від США? - Європейський тур президента: чого очікувати від переговорів у Берліні та Парижі? - Вилучають у росіян і віддають українцям - у Латвії почав діяти закон про конфіскацію зареєстрованих у країні-агресорці автомобілів. - Справа про мільйон для Порошенка: у Львові розглядають судовий позов п'ятого президента до прикордонників і віцеспікера парламенту. - Попри спротив церкви, Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби. - Екзотичні птахи у чернівецькому парку: звідки взялися афро-азійські папуги Крамера і як витримують холод?