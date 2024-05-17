Новини ТСН онлайн 12:00 17 травня. Понад 100 безпілотників на РФ і Крим! Як довго не буде світла?

Новини України та світу станом на 12:00, 17 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Понад сотня безпілотників атакували територію росії та окупований Крим - Двоє загиблих і шестеро поранених цивільних на Херсонщині. Росіяни обстрілюють прифронтові населені пункти - Вимкнення світла продовжаться. Як довго не буде електрики і за яким графіком? - Росіяни стягують сили до Сумщини, чи почнуть наступати там? Чим небезпечно? - Чи вплинув російський наступ на Харківщині на обмеження використання американської зброї? - Країни НАТО обговорюють відправлення військових інструкторів в Україну - Скандальний церковний МАФ у Києві знесли - Скільки коштує знятися з військового обліку у Луцьку? І що тепер загрожує тим, хто такі послуги пропонував? - Військові-волонтери. Як воюють ті, кого не взяли до війська? - Укриття на місці прильоту: в Одесі біля моря на "Трасі Здоров'я" встановили шелтер, який автоматично відкриватиметься, щойно пролунає тривога. - Бій за 4 пояси. Чого чекати від поєдинку Усика проти Ф'юрі?