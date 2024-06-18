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Новини ТСН онлайн 12:00 18 червня. Атака “Шахедами”, палає в Росії і QR-код в “Резерв+”

Новини ТСН онлайн 12:00 18 червня. Атака “Шахедами”, палає в Росії і QR-код в “Резерв+”

Мріяв про українське ім’я для доньки! Зворушлива історія дружини героя

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 18 червня 2024 року, в огляді ТСН

     

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