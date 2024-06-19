Новини ТСН онлайн 12:00 19 червня. Нічна атака, диктаторське рандеву і оновлення НАТО

Новини України та світу станом на 12:00, 19 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: Шестеро поранених цивільних, поруйновані приватні будинки та багатоповерхівки. Під ворожим вогнем Херсонщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Львівщина 129 бойових зіткнень за добу: де росіяни зосередили найбільше своїх сил? Контрольований підрив фугасної бомби на Запоріжжі Картинка для Кремля: росіяни вербують українську молодь для провокацій Спадкоємців побільшало: уряд розширив перелік тих, хто може отримати виплати у разі загибелі військового чи поліцейського Вивезли сироту до Росії і по-тихому оформили йому там громадянство: як вдалося повернути додому 16-річного українця? Диктаторське рандеву: путін приїхав до друга Ина. Чого остерігаються у НАТО? Оновлення Альянсу: хто стане наступним генсеком? Перелік тих, кому вимикатимуть світло, розширився: графік вимкнення електроенергії на сьогодні Без дощів та із загрозою пожеж: прогноз погоди на найближчі дні