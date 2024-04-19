Новини ТСН онлайн 12:00 19 квітня. Удари по Дніпропетровщині, збиття літака РФ і пологи у потязі

Новини України та світу станом на 12:00, 19 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Ракетами та шахедами по об’єктах інфраструктури та житлових будинках. Нічним ударом по Дніпропетровщині росіяни вбили 9 цивільних, серед них 3 дітей. Ще 29 людей - поранені - Понад дві тисячі ударів за добу тільки по Донеччині. Росіяни безупину обстрілюють прифронтові населені пункти на Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі. Є зигаблі і поранені - Падає, мов "листочок березовий". ЗСУ збили ворожий бомбардувальник за 3 сотні кілометрів вглиб Росії: захопливе відео - Очільницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк звільнили. Чи пов'язане це рішення зі скаргами медійників? - Планував замах на Зеленського: у Польщі затримали шпигуна, який пропонував свою допомогу російським спецслужбам. - Остання перешкода позаду: конгрес США готується до голосування за допомогу Україні. Коли воно відбудеться і чого очікувати? - Скільки втратила Українська асоціація футболу за президентства Павелка: перші результати аудиту - Пологи в евакуаційному потязі. Первісток переселенки із Донеччини вирішив народитися дорогою до Рівненщини, раніше, ніж на нього чекали.