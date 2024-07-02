Новини ТСН онлайн 12:00 2 липня. Орбан приїхав, рекорди на фронті та у погоді, відключення світла

Новини України та світу станом на 12:00, 2 липня 2024 року, в огляді ТСН: - У Новодмитрівці на Донеччині росіяни касетними боєприпасами вбили літню жінку та поранили чотирьох її родичів. - У Дніпрі рятувальники знайшли тіло ще однієї жінки у будинку, зруйнованому ракетою 28 червня. - У Генштабі зафіксували рекордні 189 бойових зіткнень за добу. - Втрати ворога за минулу добу: 1280 живої сили, 8 танків, 56 артсистем. - Орбан у Києві. Який план візиту? - Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков помер у реанімації київської лікарні. - Польща скасувала один з видів допомоги українським біженцям. - Поліції вдалося встановити підозрюваних у вбивстві посадовця Запорізької міськради Максима Денщика. - Рятувальники через добу знайшли тіло молодої дівчини у затопленому кар'єрі Вінниччині. - На Рівненщині на 56 років cуд позбавив чоловіка права керування авто. - Упродовж доби буде одразу три черги відключень, повідомили в Укренерго. - Як переживають спеку дикі звірі у години відключення світла? Репортаж з Київського зоопарку. - Україна цього тижня буде найспекотнішою країною Європи!