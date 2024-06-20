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Новини ТСН онлайн 12:00 20 червня. Масована нічна атака, паплюження могил і найдовший день року

Новини ТСН онлайн 12:00 20 червня. Масована нічна атака, паплюження могил і найдовший день року

Через нічну атаку на українську енергетику світла бракуватиме ще більше

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Новини України та світу станом на 12:00, 20 червня 2024 року, в огляді ТСН

    

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