Новини ТСН онлайн: 12:00 21 лютого. Блокада кордону, збитий винищувач РФ і удар по Краматорську

Новини України та світу станом на 12:00, 21 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Сьомий за сім днів російський винищувач вже ніколи не злетить - На яких пунктах перетину українсько-польського кордону можна сьогодні проїхати - речник ДПСУ Андрій Демченко з останніми новинами - Чи засудять у Польщі тракториста, який плакатом закликав Путіна розібратися з Україною - Україна готова до співпраці щодо економічних вимог польських аграріїв. Зустріч урядовців запланована сьогодні, каже заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький у інтерв'ю ТСН - Ракетний обстріл прифронтового Краматорська. Постраждали люди. Частина міста без води - Баскетболіст Артем Козаченко помер у лікарні. Німецька поліції шукає свідків убивства українських спортсменів - Конфлікт Зеленського та Залужного роками провокували у Кремлі - розслідування The Washington Post - Ще одна страта українських військовополонених. Де це сталося? - В Естонії затримали 10 російських агентів - Слово з Книги рекордів Гіннеса: найдовше слово в українській!