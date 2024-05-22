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Новини ТСН онлайн 12:00 22 травня. Чи дозволять США Україні бити по Росії?

Новини ТСН онлайн 12:00 22 травня. Чи дозволять США Україні бити по Росії?

Самі мало не загинули, витягаючи поранених побратимів з поля бою

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 середи, 22 травня 2024 року, в огляді ТСН

    

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