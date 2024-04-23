Новини ТСН онлайн 12:00 23 квітня. США і Британія готують великі обсяги зброї для України!

Новини України та світу станом на 12:00 вівторка, 23 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Двоє немовлят поранені на Одещині - росіяни атакували регіон ударними безпілотниками. Поранень зазнали 9 людей. Четверо потерпілих - діти 9 та 12 років, також двоє малюків, яким немає й року. - Один загиблий та двоє поранених на Харківщині. Потягом доби ворог обстріляв 15 населених пунктів області. У Чугуївському районі загинув 33-річний чоловік. У Куп'янську-Вузловому та Великому Бурлуку постраждали дві жінки. - 86 бойових зіткнень за добу - Генштаб ЗСУ повідомляє про ситуацію на фронті. По позиціях українських захисників окупанти завдали 6 ракетних, 77 авіаційних та близько 100 ударів із реактивних систем залпового вогню. - Допомога Україні. Слідом за Конгресом, законопроєкт 23 квітня розгляне Сенат США, після чого - залишиться лише підпис президента Байдена. - Зброя для України. Велика Британія планує передати понад 400 одиниць техніки, понад 1600 ракет і 4 млн боєприпасів до стрілецької зброї. - Гори уламків - у Дніпрі розбирають згорілий дах і знищені квартири історичного будинку, у який влучила російська ракета. - Понад сотня гранат та тисячі набоїв - на Вінниччині знайшли боєприпаси, які викинули двоє військових, що напали на патрульних. - 15 років з конфіскацією майна - у Дніпрі оголосили вирок зраднику, який наводив російські ракети на Придніпровську ТЕС. - Земельна справа міністра! Миколу Сольського підозрюють в оборудках із землею на 200 млн грн. - 42 дні арешту замість 60 діб - Шевченківський суд Києва частково задовольнив клопотання прокурора - подовжити термін тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського. - Хортицю відкрили! Відвідувачів знову пускатимуть на територію заповідника.