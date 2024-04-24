Новини ТСН онлайн 12:00 24 квітня. Зброя від США: коли Байден підпише?

Новини України та світу станом на 12:00 середи, 24 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Пекельна ніч: кілька областей ворог нещадно атакував авіаційними бомбами, ракетами та дронами, є загиблі та поранені. Частина Одеси - без світла. - Сенат Сполучених Штатів проголосував за допомогу Україні. Коли відповідний документ підпише президент Джо Байден? - Поспішають до прибуття американської допомоги. В Інституті вивчення війни прогнозують, що Росія найближчим часом посилить удари по Україні та активізує наступальні операції. - Ситуація на найгарячіших напрямках на фронті: на Бахмутському та Авдіївському. - 16 тисяч доларів за виїзд за кордон: на Дніпропетровщині викрили схему нелегальної переправи до Польщі чоловіків призовного віку за системою "Шлях". - Скандал на Волині: адміністрація ресторану відмовила удові загиблого воїна у проведенні поминального обіду. - Влучила в приміщення пошти, але не розірвалась. У Золочівському районі на Харківщині піротехніки знищили керовану авіабомбу вагою в 250 кілограмів. - Вогні Росії: безпілотники атакували нафтопереробні заводи у Смоленській та Липецькій областях. - Пухнасте, непосидюче і щоночі приходить на бази та склади окупантів, щоби побавитися там із вогнем: історія виникнення культового мему "бавовнятко".