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Новини ТСН онлайн 12:00 24 травня. Уламок ракети влучив дитині просто в серце!

Новини ТСН онлайн 12:00 24 травня. Уламок ракети влучив дитині просто в серце!

Перші українські пілоти закінчили навчання на F-16

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 п'ятниці, 24 травня 2024 року, в огляді ТСН

    

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