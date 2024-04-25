Новини ТСН онлайн 12:00 25 квітня. Наскільки вистачить зброї від США? Продаж дитини за мільйон!

Новини України та світу станом на 12:00 четверга, 25 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube. 27 атак на Авдіївському напрямку - ворог намагається прорвати оборону в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області. - Пакета допомоги від США у 61 млрд доларів вистачить до кінця 2024 року - Джейк Салліван. - Артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS та бойові машини Bradley - яку зброю надішлють в Україну в першому пакеті. - Троє поранених на Херсонщині. Окупанти обстріляли Херсон та 9 сіл. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газогін. - П'ятеро рятувальників постраждали в Миколаєві. Після вибуху загорілися припарковані автомобілі. Повторна детонація сталася, коли на місце прибули рятувальники. - Вижив попри все - історія порятунку військовика, який отримав поранення голови. - Малюк за мільйон. У Дніпрі обиратимуть запобіжний захід для 19-річної матері, яка намагалася продати власного сина. - Держсекретар США у Китаї. Чи вдасться переконати КНР припинити підтримку Росії? - Передав росіянам колекційні авто - колишнього депутата Одеської міськради оголосили в міжнародний розшук. - Новий РЕБ для ЗСУ. У Тернополі розробили пристрій для знешкодження ворожих дронів. - Водопілля на Черкащині. Підтоплені луки та поля. У селі Хрещатик від суші відрізано вулицю. Рятувальники на човнах доправляють місцевим мешканцям питну воду та харчі.