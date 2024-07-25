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Новини ТСН онлайн 12:00 25 липня. Реакція на Шахеди в Румунії, мінус гвинтокрил і підозри ТЦКівцям

Новини ТСН онлайн 12:00 25 липня. Реакція на Шахеди в Румунії, мінус гвинтокрил і підозри ТЦКівцям

Пов’язали працівників ТЦК! На чому попались в тернопільському військоматі?

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Новини України та світу станом на 12:00, 25 липня 2024 року, в огляді ТСН

    

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