Новини ТСН онлайн 12:00 26 березня. Мінус корабель у РФ, Шахедна атака і чергові марення Путіна

Новини України та світу станом на 12:00 п'ятниці, 26 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Мінус ще один російський корабель. Сили оборони України підбили великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", котрий Росія захопила під час анексії Криму. Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук запевнив, корабель у найближчій перспективі не боєздатний. - Шахедна атака. В ніч проти вівторка ворог запустив по Україні 12 безпілотників, які летіли з Криму та Курської області. Усі 12 літальних об'єктів наші оборонці успішно ліквідували. Щонайменше 8 ворожих шахедів вдалося збити вночі над Харківщиною. Через падіння уламків в обласному центрі пошкоджено приватне підприємство. - У Новогродівці на Донеччині загарбники поранили людину. У Селидовому- пошкодили підприємство. Обидва населені пункти атакували ракетами. - Щонайменше 8 ворожих шахедів вдалося збити вночі над Харківщиною. Через падіння уламків в обласному центрі пошкоджено приватне підприємство. - Росіяни обстрілюють Харківщину. По Дергачах запустили керовану авіабомбу - пошкоджено 20 хат. Четверо людей поранені. У Вовчанську внаслідок артобстрілу загинув 65-річний чоловік. - Обстріл Одеси. Четверо поранених, пошкоджені чотири багатоповерхівки, кількість понівечених приватних осель - ще встановлюють. Такі наслідки ракетної атаки, яку росіяни влаштували напередодні. - Наслідки ворожої атаки ліквідовують у Києві. У житлових будинках поряд зі зруйнованою будівлею художньої академії латають вікна і дах. - Окупанти намагаються прорвати лінію фронту поблизу Мар'їнки. Росіяни провели там 22 атаки, звітують у Генштабі ЗСУ. - Голова СБУ Малюк про "нафтову бавовну". - "Цвіте бавовна" на Росії. Свіжі вибухи у Курській та Бєлгородській областях. - Путін про теракт в Крокус Сіті Холі - нові звинувачення російського диктатора - Збивати чи ні? У НАТО розглядають варіант збиття російських ракет біля своїх кордонів - про це заявили у польському МЗС. - Допомога від США - коли нарешті? Заяви Білого Дому та представників Конгресу. - На Вінниччині заборонили в'їзд чоловікам до прикордонної смуги. - Коли потепління? Що прогнозують синоптики.