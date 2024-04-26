Новини ТСН онлайн 12:00 26 квітня. Міністр в СІЗО, удар по вокзалу і "бранка" криниці

Новини України та світу станом на 12:00 четверга, 26 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Міністра аграрної політики відправили у СІЗО. Заяву про відставку Сольський написав напередодні - Кількість постраждалих від російського удару "Іскандером" по вокзалу у Балаклії зросла до 11 - Понад сотня бойових зіткнень за добу: росіяни тиснуть по всій лінії фронту, закидаючи прифронтові населені пункти та позиції Сил оборони авіабомбами і ракетами - Про сліпі штурми - із перших вуст: свідчення полоненого після невдалої атаки окупанта - "Рута" загинула на фронті. Журналістка Алла Пушкарук, яка служила у мінометному підрозділі, потрапила під обстріл на Донеччині - На сьогоднішньому засіданні Рамштайн планують оголосити про закупівлю зброї для України на 6 мільярдів доларів. Про які саме види озброєнь ідеться? - Або Захід, або Росія: генсек НАТО закликає Китай визначитися - Сотні мін на одному полі: як нашпиговані вибухівкою аграрні угіддя повертають до життя - Три години у крижаній воді на двадцятиметровій глибині: як вдалося витягти дівчину із криниці - Чотири дні в Книжковій країні: у столиці відбувається новий книжковий фестиваль - Хто оголошуватиме бали України на цьогорічному Євробаченні?