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Новини ТСН онлайн 12:00 29 травня. Атака на Сумщину, бій на березі Дніпра, з СІЗО на лічені хвилини

Новини ТСН онлайн 12:00 29 травня. Атака на Сумщину, бій на березі Дніпра, з СІЗО на лічені хвилини

Одразу дві голлівудські зірки долучились до збору коштів для України

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 29 травня 2024 року, в огляді ТСН

    

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