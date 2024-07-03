Новини ТСН онлайн 12:00 3 липня. Загиблі в Дніпрі після атаки і подвійна підстава від погоди

Новини України та світу станом на 12:00, 3 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Удар по Дніпру. Росіяни атакували місто дронами та ракетами. Поцілили у торгівельний центр та заправку. Вже відомо про щонайменще 3 загиблих та 18 поранених цивільних. - Ракети, авіабомби та обстріли з реактивних систем залпового вогню. Росіяни безупину обстрілюють позиції наших військових та б'ють по цивільних. Особливо тиснуть на Харківському напрямку. - Розтягнути лінію фронту, взяти в оточення наші війська та прорватися вперед. Про можливі плани ворога, зокрема, на Торецькому відтинку розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. - Знову гучно у порту Новоросійська, де знаходиться частина ще поки цілого, чорноморського флоту росії. Вночі порт був атакований морськими дронами. - Залишив країну у надійних руках: Марк Рютте передав пост прем'єра Нідерландів наступнику. Ним став екскерівник Генеральної служби розвідки та безпеки країни Дік Схооф. - Україна отримає від Сполучених Штатів дозвіл бити по російських цілях на більшу відстань, якщо країна-агресорка намагатиметься розширити фронт. Із такою заявою виступив помічник державного секретаря США з питань Європи. - Через спеку ситуація з енергетикою в Україні залишається складною. Сьогодні графіки знеструмлень діятимуть в Україні впродовж усієї доби, з 8 ранку до 13:00 вимикатимуть дві черги, в інші години - ще суворіше: три черги одночасно. - Літо в розпалі. В Одесі офіційно відкрили ще 4 пляжі, ще 15 - проходять перевірки. Які умови та вірогідність їхнього відкриття? - Блискатиме та литиме. У низці областей України оголосили перший та другий рівень небезпеки. Погода зіпсується, зокрема, на заході, а також на Житомирщині та Вінниччині. Там варто очікувати на значні дощі та грози.