Новини ТСН онлайн 12:00 3 травня. Росіян поцілили по дітях і дозвіл бити по РФ західною зброєю

Новини України та світу станом на 12:00, 3 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - 12-річну дівчинку та її бабусю вбили росіяни на Донеччині. З “Градів” вони вдарили по селу Мемрик. Один зі снарядів розірвався просто біля подвір'я. - Девʼятеро людей поранені у Дергачах на Харківщині. Напередодні авіабомба влучила поблизу спорткомплексу, де якраз тренувалися діти. Вісьмох поранило. Шестеро у лікарні. - Ворожі вояки намагаються закріпитися в Очеретиному, наші війська ввели резерви для стабілізації ситуації. Бої тривають, ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем. - Цього місяця Росія введе в дію тришаровий план із дестабілізації України, - заступник керівника ГУР МОУ Вадим Скібіцький. В чому він полягає? - Вже від завтра статусу обмежено придатний не буде. 4 травня набуває чинності закон про забезпечення прав військових на соціальний захист. Які подальші дії військовозовов'язаних? - Україна має право використовувати британську зброю по цілях в Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва. - У Білому Домі не бачать готовності Китаю підтримати українську формулу миру. Так Джон Кірбі прокоментував можливу участь Піднебесної у Глобальному саміті миру, який відбудеться всередині червня в Швейцарії. - "Не відвертай обличчя. Я не чудовисько" Поранений військовий третьої штурмової, влаштував перформанс у середмісті Луцька - простояв дві години на милицях. Зробив це бо відчув що після ампутації від нього почали відвертатися люди. - Били барана колодою по голові, нутрію тягали за хвоста і кидались у свиню: двох хлопців, які ображали тварин у парку історичної реконструкції розшукують у Рівному. - 1,7 тисяч кілометрів на ровері заради українських дітей, які постраждали від війни. «Ride for victory» – так назвав свій веломарафон британсько-український підприємець Павло Танасюк.