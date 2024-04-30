Новини ТСН онлайн 12:00 30 квітня. Вибухи у Харкові! Вже відомо про загиблих і поранених!

Новини України та світу станом на 12:00 вівторка, 30 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Жалоба в Одесі. У місті після ворожого ракетного удару 5 загиблих, понад 3 десятки поранених, серед яких є діти. Репортаж з останніми подробицями. - Лічені хвилини від пуску до прильоту: в якому стані постраждалі - інтерв'ю заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова - Ранкові вибухи у Харкові, вже відомо про загиблих і поранених. - "Бавовна" у Криму. Потужні вибухи зафіксували у Гвардійському, Джанкої та Сімферополі. - Росіяни обирають напрямок удару в районі Авдіївки: Інститут дослідження війни. Останні оновлення з фронту. - Українські прикордонники святкують професійне свято. - Як уникнути примусової російської мобілізації на тимчасово окупованих українських землях - поради від Івана Федорова. - У Києві поблизу Арки Свободи демонтують гранітний пам'ятник, присвячений Переяславській раді. Роботи триватимуть кілька днів - Грузія розраховує стати членом ЄС до 2030 року - попри скандальний закон про іноземних агентів, який ухвалили вже у другому чиитанні. - Україну відвідала представниця монаршої родини Британії. Герцогиня Единбурзька Софі передала послання від короля Чарльза Третього.