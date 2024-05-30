Новини ТСН онлайн 12:00 30 травня. Харків ЗНОВУ під атакою! Потужна пожежа у Москві!

Новини України та світу станом на 12:00, 30 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Чергова масштабна комбінована атака росіян: скільки запустили по Україні крилатих ракет та шахедів, та скільки наші ППО знешкодили? - Щонайменше 8 ракет прилетіло по Харкову та передмістю цієї ночі. Семеро людей травмовані. Внаслідок обстрілу пошкоджено газогін. - Атаки на Часів Яр знову посилились. Окупанти тиснуть технікою, за нею йде піхота. - Потужна пожежа у столиці країни-агресорки. На сході москви спалахнув склад - з легкозаймистими матеріалами. Гасили вогонь гелікоптером. Причини займання наразі не відомі. - Гучна бавовна у Криму - у Керчі цієї ночі пролунало зо два десятка вибухів. Повідомляють про пошкодження двох поромів - залізничного та автомобільного. - Тунець по-кримськи від ГУР. Під час нічної атаки в Криму знищено 2 російських катера типу КС-701 "Тунець". - росія засекретила статистку виробництва бензину після ударів України по найбільших НПЗ. Міненерго окупантів заявило, що таке рішення викликано інформаційною безпекою. - Сполучені Штати можуть підтримати українські атаки американською зброєю по території росії. Це дав зрозуміти Держсекретар США під час розмови з журналістами. - Смертельна поїздка: троє людей загинули, злетівши автівкою з мосту в річку на Рівненщині. Серед них 17-річна дівчина. Що спричинило аварію - з'ясовує слідство. - Справа воєнкома: ДБР скерувало до суду справу екс-очільника Одеського ТЦК Євгена Борисова. - Біленьке, гладеньке, не тисне і не сповзає: Укрзалізниця прозвітувала, що повністю замінили постільну білизну у потягах. - Сезон черешні розпочато! Кореспондентка ТСН побувала в одному з садів на Запоріжжі, бачила як збирають її під обстрілами. - Моторошна краса - в Ісландії вивергається вулкан. Відпочивальників та персонал популярного у країні геотермального курорту - евакуювали. - Сонячна активність. В найближчі дні очікуються магнітні бурі. Через це в метеозалежних людей можливе погіршення самопочуття, можливі навіть перебої з електрикою.