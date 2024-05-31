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Новини ТСН онлайн 12:00 31 травня. Атака Харкова і удар по Києву! На росії палає!

Новини ТСН онлайн 12:00 31 травня. Атака Харкова і удар по Києву! На росії палає!

Останній дзвоник зі світлом! 31 травня не буде відключень!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 31 травня 2024 року, в огляді ТСН

    

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