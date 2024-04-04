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Новини ТСН онлайн 12:00 4 квітня. Атака на Харків, затримання “кротів” і дорогі фіктивні шлюби

Новини ТСН онлайн 12:00 4 квітня. Атака на Харків, затримання “кротів” і дорогі фіктивні шлюби

12 тисяч доларів за шлюб, який допоможе виїхати за кордон! На Волині затримали “сваху”

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Новини України та світу станом на 12:00, 4 квітня 2024 року, в огляді ТСН

       

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