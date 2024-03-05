Новини ТСН онлайн: 12:00 5 березня. Мінус корабель РФ, атака на Одещину і скандал із турнікетами

Новини України та світу станом на 12:00, 5 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Мінус ще один російський військовий корабель! ГУР України підтверджує знищення ворожого корабля "Сергій Котов". Його атакували морськими дронами. - Нічна атака на Одесу. Росіяни атакували місто ударними безпілотниками. 18 з 22-х ворожих дронів знищила ППО. - Одеса прощається з загиблими в атакованій ворожим дроном багатоповерхівці, де загинуло 12 людей. - Село Новомихайлівка - нова гаряча точка після нашого відходу з Мар"їнки. Що там зараз? Репортаж з околиць Новомихайлівки. - Новий підхід до бронювання від мобілізації анонсували в уряді. Крім підприємств критичної інфраструктури, додаткові можливості отримають компанії, які "наповнюють державний бюджет". - У столиці перевірять роботу всіх військово-лікарських комісій - через різке збільшення скарг на їхню роботу. - Скандал із турнікетами. Міноборони під час аудиту виявило близько 30 тисяч нових якісних турнікетів виробництва США, які рік лежали на складах. - Перспективи Дональда Трампа. Верховний суд США підтвердив право експрезидента балотуватися на виборах цього року. - "Твої листи": проект Тероборони та історія повернення з полону захисника Маріуполя.