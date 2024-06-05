Новини ТСН онлайн 12:00 5 червня. Пересування військових і техніки по Києву! Вимкнення електрики!

Новини України станом на 12:00 середи, 5 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - У Києві та області розпочалися військові навчання: скільки триватимуть і що заборонено цивільним? - 42 атаки за добу: на якій ділянці фронту нині найважча ситуація? - "Маршрутка" до Роботиного: як під постійними обстрілами на Запоріжжі працює логістика. - Одна людина загинула, 12 поранених, пошкоджені промислові об'єкти та приватні оселі: як Україна пережила нічні обстріли. - Як часто вимикатимуть 5 червня світло і від чого залежить графіки? - Одеса без світла і з чергами на зупинках: на маршрути вивели менше половини електротранспорту. - Плодитися і розмножуватися допомагатиме українцям влада. Що цього разу пропонують урядовці? - Пів року пошуків - і Соня вдома: дивовижна історія повернення песика.