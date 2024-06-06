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Новини ТСН онлайн 12:00 6 червня. Знищено російський корабель! Загиблі українки в Чехії!

Новини ТСН онлайн 12:00 6 червня. Знищено російський корабель! Загиблі українки в Чехії!

Письменник Сергій Жадан мобілізувався!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 четверга, 6 червня 2024 року, в огляді ТСН

        

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