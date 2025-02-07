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Новини ТСН онлайн 12:00 7 лютого. Рятувальна операція на Сумщині та прорив ЗСУ на Курщині!

Новини ТСН онлайн 12:00 7 лютого. Рятувальна операція на Сумщині та прорив ЗСУ на Курщині!

Новини ТСН онлайн 12:00 7 лютого. Рятувальна операція на Сумщині та прорив ЗСУ на Курщині!

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Новини України та світу станом на 12.00, 7 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

   

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