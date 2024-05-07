Новини ТСН онлайн 12:00 7 травня. ДТП з маршруткою в Києві. Ядерні лякалки Росії. Надвигается шторм

Новини України та світу станом на 12:00 вівторка, 7 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Обстріл Харківщини. Трьох поранених доправили до лікарні. Серед них 16-річна дівчина. - Запеклі бої на Авдіївському напрямку. Прорвати лінію української оборони росіянам не вдається. - 25 ворожих танків, 37 артилерійських систем та понад тисяча окупантів - свіжі дані про втрати ворога від Генштабу ЗСУ. - Рекрутинг на вокзалі. У Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили інформаційний пункт для військовозобов'язаних. - Чи стріляти по Кримському мосту? ЗМІ повідомляють про "демілітаризацію" переправи. - F16 будуть восени. Міністерка оборони Нідерландів повідомила, коли з'являться довгоочікувані літаки. - Марафон на протезі. Ветеран війни, який втратив руку та ногу, пройшов від Києва до Борисполя, аби зібрати кошти на реабілітацію побратима. - Збрехали своїм же вірянам. Прихильники Московського патріархату розігнали в соцмережах фейк про дату демонтажу самобуду поблизу Десятинної церкви, якого на сьогодні навіть не планували. - Маршрутка влетіла у вантажівку на Воскресенському проспекті в Києві. Постраждали водій маршрутки та 8 пасажирів. - На Київ надвигается гроза. У найближчі кілька годин у столиці зіпсується погода. - Перший півфінал "Євробачення". Український дует виступатиме під п'ятим номером.