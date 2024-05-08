Новини ТСН онлайн 12:00 8 травня. Масований ракетний удар! Небезпечна вакцина від COVID!

Новини України та світу станом на 12:00 середи, 8 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Масований ракетний удар по всій території України - куди вцілив ворог? - Ракетна атака на Запоріжжя - репортаж з місця вибухів. - Травмовані люди та потрощені будинки - наслідки ворожої атаки у Броварах на Київщині. - Румунія готова обговорити надання Україні системи ППО "Patriot". - Напружена ситуація на лінії зіткнення - де точаться зайзапекліші бої? - Україна разом зі всією Європою відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом, згадуючи події Другої світової війни. - Компанія "АстраЗенека" відкликає свою вакцину від коронавірусу в усьому світі. Які причини? - Травматичний півфінал "Євробачення-2024": alyona alyona та Jerry Heil пройшли до фіналу пісенного конкурсу, проте без ушкоджень не обійшлося.