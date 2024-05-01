Новини ТСН онлайн 14:00 1 травня. Ракети з касетними зарядами летять по мирних людях!

Новини України та світу станом на 14:00 середи, 1 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - СБУ прийшла з обшуками до Луки Запорізького - одного з найодіозніших митрополитів російської церкви в Україні. Раніше обшукали та заарештували намісника Святогірської лаври митрополита Арсенія, ще раніше - намісника Києво-Печерської лаври Павла. - У ракетній атаці по Одесі та Харкову росіяни використали "Іскандер" з касетними боєприпасами. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш називає це залякуванням і терором і нагададує, що Україна потребує додаткових систем ППО Patriot. - Ті, що воюють на "Леопардах". Що розповіли про легендарні танки механік-водій Сергій Зверєв і головний сержант роти Ігор Ігнатенко і інтерв'ю Наті Островській. - Американську допомогу з затвердженого минулого тижня пакета Україна вже почала отримувати, кажуть у Білому домі. Норвегія виділяє 600 мільйонів доларів на засоби ППО та гуманітарну підтримку. Нову партію військової допомоги з зенітними гарматами близької дальності та безпілотниками для спостереження надає і Латвія. - В Україні гострий дефіцит робочих рук. Найважче знаходити працівників на робітничі спеціальності. Що думають експерти про перспективи ринку праці? - У Києві триває демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу". Як тривають роботи і коли закінчать - репортаж Олександра Романюка. - Штучний інтелект на службі МЗС. Хто така Вікторія ШІ - розкаже Олена Гущик.