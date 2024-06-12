Новини ТСН онлайн 14:00 12 червня. Столицю залило! Під Києвом масштабна пожежа!

Новини України та світу станом на 14:00 середи, 12 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - ЗСУ вдалося відвоювати втрачені позиції на Харківщині. Ситуація на лінії фронті. - Масована нічна атака і обстріл прифронтових регіонів. Є поранені в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях. - Наслідки атаки по Києву: ракети вдалося збити на підльоті до столиці. Утім на Київщині виникла пожежа: резервуари з пальним гасять кілька годин поспіль. - Гучні вибухи в окупованому Криму. Окупантам довелося перекривати Керченський міст. - Національний мультипредметний тест. Як бути, якщо під час тестування відключили світло або почалася тривога? - Як відновлювати Україну. Про що домовляються на великій конференції в Берліні? - У Німеччині знайшли тіло дитини. Поліція підозрює, що це зникла 9-річна українка. - Підтоплення на Прикарпатті. Сильні зливи можуть спричинити сходження селевих потоків у горах. - Залита столиця. У Києві від ночі вирує негода, енергетики попереджають про можливе аварійне відключення світла на Київщині. - Збили розвідувальний безпілотник ворога. Одеські прикордонники приземлили ворожу "пташку" за допомогою FPV-дрона. - Латвія готує цивільних чоловіків до можливого вторгнення Росії у їхню країну. - Детектори дронів та комп'ютерна графіка. Українські школярі-винахідники на міжнародному ІТ-конкурсі зібрали велику кількість нагород.