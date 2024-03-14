Новини ТСН онлайн: 14:00 14 березня. Гаряче в РФ, третя жертва в Сумах і несподівані заяви французів

Новини України та світу станом на 14:00, 14 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Гаряче у Білгородській та Курській областях Росії. Російські добровольці повідомили про знищення двох складів боєприпасів у селищі Тьоткіно Курської області. - У Сумах знайшли третю жертву нещодавньої дронової атаки. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами п'ятиповерхівки ще можуть залишатися люди. - Кривий Ріг у жалобі за жертвами ракетної атаки по житловому масиву 12 березня. Тоді загинули 5 людей і понад півсотні постраждали. Серед постраждалих 12 дітей, зокрема й 2 немовлят. - Персони нон-ґрата. Австрія висилає працівників російського посольства, яких підозрюють у шпигунстві. - Несподівана заява Марін Ле Пен. Французька праворадикалка, яку називають "подругою Путіна", розкритикувала агресивну політику Кремля. - Мер Парижа виступила проти приїзду росіян та білорусів на Олімпійські ігри. Саме французька столиця прийматиме цьогоріч літні Олімпійські ігри. - На Закарпатті легковик посеред ночі протаранив приватний будинок. Водій не втримав керма на крутому повороті, на швидкості влетів у стіну і зупинився посеред хати. - День добровольця. Україна вшановує людей, які поставили своє цивільне життя на паузу, щоб стати на захист країни. - У Запоріжжі запрацював інклюзивний шелтер для людей з інвалідністю, евакуйованих з прифронтових районів.