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Новини ТСН онлайн 14:00 14 червня. Китай визначився, за кого гратиме! Вірменія розсварилася!

Новини ТСН онлайн 14:00 14 червня. Китай визначився, за кого гратиме! Вірменія розсварилася!

Євро-2024 починається! Про що гравці української збірної розповідають усьому світові?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00 п'ятниці, 14 червня 2024 року, в огляді ТСН

    

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