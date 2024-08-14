Новини ТСН онлайн 14:00 14 серпня. Ексклюзивні кадри з Суджі під контролем ЗСУ

Новини України та світу станом на 14:00, 14 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: Яка ситуація на Курщині? Останні подробиці української наступальної операції. Останні новини з Суджі. Ексклюзивні кадри від знімальної групи ТСН. Від початку серпня росіяни здійснили по Сумщині та Чернігівщині майже дві з половиною тисячі обстрілів. На Сумщині заборонили пересування в 20-кілометровій зоні прикордоння. Минулої ночі ворог атакував два енергообєкти на півночі та півдні України. Яка там ситуація? Незаконне збагачення на понад 56 мільйонів гривень - НАБУ підозрює у хабарництві ще одного високого чиновника. Ошукали військових і волонтерів на 46 мільйонів гривень. Запит на арешт українця. Генпрокуратура Німеччини отримала перший ордер у справі про вибухи на газогоні "Північний потік". Спалили тонну героїну! На Львівщині знищили рекордну партію наркотику Ще одні олімпійці вдома - на залізничному вокзалі столиці зустріли збірну з художньої гімнастики.