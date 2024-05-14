Новини ТСН онлайн 14:00 14 травня. Захист для Харківщини і евакуація з Сумщини, і гаряча ніч в Росії

Новини України та світу станом на 14:00, 14 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Системи "Patriot" для Харківщини: президент Зеленський на зустрічі з держсекретарем США закликав надати Україні сиcтеми ППО. - Атака дронів. Уночі Повітряні сили ЗСУ збили всі 18 ворожих безпілотників. - У Сумах встановлюють мобільні укриття. Де будуть розміщені бетонні конструкції? - Евакуація на Сумщині: вивозять жителів двох прикордонних міст Білопілля та Ворожба. - Сумщина може стати наступним напрямком атак росіян: Буданов в інтерв’ю - Понад 7 тисяч людей евакуювали з-під обстрілів з прикордоння Харківщини. - Гаряча ніч у Росії. В Архангельську палав круїзний теплохід, а у Волгоградській області безпілотник поцілив у вантажний поїзд з паливом. - Естонія розмірковує над відправкою військ до України. Вони допомагатимуть в тилу. - У Грузії сьогодні у фінальному читанні розглядають скандальний законопроект про "іноагентів". У Тбілісі тривають протести. - День донора на Київщині. Усіх небайдужих закликають долучитися до допомоги військовим. - Сьогодні стартує основна сесія НМТ. Його учасників просять взяти з собою їжу та теплі речі, щоб не мерзнути в укриттях під час можливих повітряних тривог.