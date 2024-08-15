Новини ТСН онлайн 14:00 15 серпня. РФ стягує резерви, загибель “госпітальєрок” і катування дитини

Новини України та світу станом на 14:00, 15 серпня 2024 року, в огляді ТСН: - Росіяни б'ють по Херсонщині. Одна людина загинула, 13 дістали поранення. - Загинула медикиня добробату “Госпітальєри” Олександра “Майк” Мулькевич. - Ракети, авіабомби та артилерія - росіяни нищать Золочів на Харківщині. - Росіяни стягують резерви на Покровський напрямок та тиснуть під Торецьком. - Курський прорив. Росіяни оголосили про евакуацію ще одного району. - Медична допомога - максимально близько до українських бійців на Курщині. Ексклюзивні деталі від Наталі Нагорної. - Українським чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть і не мінятимуть водійські посвідчення. - Кропивницький вшановує полеглих. У середмісті о 9:00 зупинятиметься увесь транспорт. - Приковувала ланцюгом сина, щоб той не бешкетував. Матір підозрюють у катуванні 10-річної дитини. - Зруйнований російською ракетою будинок у Дніпрі - чи будуть відновлювати історичну споруду? - Успіння Пресвятої Богородиці. Традиції Першої Пречистої.