Новини ТСН онлайн: 14:00 16 лютого. Ситуація в Авдіївці, підозра для Повалій і допомога від США

Новини України та світу станом на 14:00, 16 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Авдіївське пекло: бійці 3-ї окремої штурмової бригади опинилися в оточенні, але кільце вдається розтиснути. Росіяни закидають Сили оборони фосфорними боєприпасами та КАБами - Палата представників пішла на канікули: чи є в України шанс отримати допомогу від США? - На Харківщині двоє цивільних загинули, підірвавшись на міні. Сапери виявили неподалік ціле мінне поле. - Суд над херсонським колаборантом, причетним до депортації майже двох тисяч українців. Доля більшості з них досі невідома. - Географія захворюваності на грип розширюється: де ситуація найгірша? - Нова філософія укриттів: у столиці показали два бомбосховища для дітей вартістю 14 млн гривень кожне. Звідки гроші? - Чим годували Франка: на Прикарпатті вчилися готувати за рецептами невістки письменника, авторки кулінарного бестселера ХХ століття. - Таїсія Повалій отримала підозру від СБУ одразу за трьома статтями. Що думають про це українці?