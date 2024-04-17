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Новини ТСН онлайн 14:00 17 квітня. Чернігів у сльозах! Ракети наробили багато горя!

Новини ТСН онлайн 14:00 17 квітня. Чернігів у сльозах! Ракети наробили багато горя!

Після "бавовни" на аеродромі в Джанкої - шість потужних вогнищ та детонація боєприпасів!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00 середи, 17 квітня 2024 року

    

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