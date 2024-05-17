Новини ТСН онлайн 14:00 17 травня. Відомі втрати РФ у Криму! Ворог почав стягувати сили до Сумщини

Новини України та світу станом на 14:00, 17 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Втрати ворожої авіації в окупованому Криму - ЗМІ оприлюднили супутникові знімки - Двоє загиблих і дванадцятеро поранених цивільних у прифронтових селах - Поки стабілізували ситуацію на Харківському відтинку фронту, ворог почав стягувати сили до Сумщини - У Дніпрі врятували військового, який 18 годин із тяжким пораненням чекав евакуації - Із Небраски - до Часового Яру. Для чого американський сенатор приїхав в Україну? - Вимкнення світла про всій Україні триватиме щонайменше до серпня - Церква-МАФ уже в минулому: релігійний самобуд у центрі Києва демонтували - Молдова проведе референдум про приєднання до ЄС. Після того, як отримала статус кандидата - Коли Україна стане членом ЄС? І що після цього зміниться? - Час плинний - російські методи вічні: у річницю депортації кримсько-татарського народу у Києві відкрили виставку, присвячену боротьбі етнічного населення Криму за виживання