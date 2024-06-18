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Новини ТСН онлайн 14:00 18 червня. Ворога тиснуть з Вовчанська, спека в Україні і Кароль у війську

Новини ТСН онлайн 14:00 18 червня. Ворога тиснуть з Вовчанська, спека в Україні і Кароль у війську

Потужні лісові пожежі у Сполучених Штатах

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00, 18 червня 2024 року, в огляді ТСН

    

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