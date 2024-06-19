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Новини ТСН онлайн 14:00 19 червня. Наслідки обстрілів, вбивча спека і "Бріджертони" за Україну

Новини ТСН онлайн 14:00 19 червня. Наслідки обстрілів, вбивча спека і "Бріджертони" за Україну

Зірки "Бріджертонів" підтримують Україну!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 14:00, 19 червня 2024 року, в огляді ТСН

    

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