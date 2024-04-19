Новини ТСН онлайн 14:00 19 квітня. Наслідки удару по Дніпропетровщині і вибухи в Маріуполі

Новини України та світу станом на 14:00, 19 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Семеро загиблих, три десятки поранених, понад пів сотні зруйнованих будинків: останні подробиці ракетної атаки на Дніпропетровщину - Щонайменше три вибухи пролунали в окупованому Маріуполі. Кого поцілили цього разу? - В польоті і на території росії! Сили оборони вперше вполювали стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3. А також дві ракети Х-22 - Удар у відповідь: Ізраїль обстріляв іранський регіон, де розташовані ядерні об*єкти. Як відреагували США? - Рада Україна-НАТО: сьогодні у Брюсселі вирішуватимуть, як закрити українське небо - Готові навіть пожертвувати вихідними, аби завершити роботу: після півроку зволікань американські конгресмени готуються голосувати за допомогу Україні - Розганяти не будуть: Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокаду українського кордону - Імітація повітряного бою: як військові віртуально вчаться вражати реальні цілі на Запоріжжі - Пологи в евакуаційному потязі.18-річна жителька Донеччини народила первістка дорогою на Рівненщину - Підвищена активність змій. Чи можливе нашестя плазунів у столиці? - Фестиваль тюльпанів на Волині: мільйоном квітів можна помилуватися за внесок на допомогу ЗСУ - Синоптики порадили не ховати теплі речі. На скільки затягнеться холодна і мокра погода в Україні